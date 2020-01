Business News: Mozambico, banca russa Vtb fa causa a Maputo per scandalo debito

- La banca russa Vtb ha intentato una causa presso l'Alta corte di Londra contro la società statale Mozambico Asset Management con la quale ha collaborato a un progetto che è ora al centro di uno scandalo del debito da due miliardi di dollari. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dai media russi. La vicenda riguarda un prestito di 535 milioni di dollari da parte di Vtb per un progetto che gli Stati Uniti sostengono sia una copertura attentamente studiata di tangenti. Alla fine del 2017 il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'Fbi hanno avviato un'indagine sulle azioni della banca svizzera Credit Suisse Group, di Vtb e della francese Bnp Paribas in relazione alla situazione relativa al debito pubblico del Mozambico. Nell’aprile 2016 le autorità del Mozambico hanno riconosciuto l'occultamento di dati per un miliardo di dollari di debito estero dall'Fmi. La scoperta del caso ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall'80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell'aiuto dell'Fmi e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel paese una profonda crisi economica e finanziaria. (Rum)