Business News: Banca mondiale, economia Africa sub-sahariana crescerà del 2,9 per cento nel 2020

- La crescita delle economie dell’Africa sub-sahariana dovrebbe attestarsi al 2,9 per cento nel 2020 e accelerare ulteriormente fino a una media del 3,2 per cento nel 2021 e 2022. È quanto emerge dal rapporto Global Economics Prospects, pubblicato dalla Banca mondiale e rilanciato dai media locali, secondo cui la previsione per il triennio 2020-2022 è inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto precedentemente previsto, riflettendo una domanda più debole da parte dei principali partner commerciali, i prezzi delle materie prime più bassi e sviluppi interni sfavorevoli in diversi paesi. Quanto all’anno appena trascorso, la crescita media regionale si è attestata al 2,4 per cento, in calo rispetto al 2,6 per cento del 2018, a causa soprattutto della decelerazione delle attività dei principali partner commerciali, dell’elevata incertezza politica e al calo dei prezzi delle materie prime, tutti fattori aggravati dalla fragilità domestica in diversi paesi. In Nigeria, Sudafrica e Angola, le tre maggiori economie della regione, la crescita è stata inferiore alle previsioni nel 2019, rimanendo ben al di sotto della media storica per il quinto anno consecutivo su base pro capite. (Res)