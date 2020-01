Business News: Ciad, sospeso sciopero funzionari pubblici dopo accordo con governo

- I sindacati del settore pubblico del Ciad hanno sospeso il loro sciopero dopo la conclusione di un accordo con il governo. La sospensione della protesta, riferisce l'emittente francese "Rfi", è stata possibile dopo l'intervento del presidente Idriss Deby, che ha soddisfatto tutte le richieste dei lavoratori risolvendo un conflitto che aveva portato alla rottura dei negoziati fra sindacati e rappresentati delle autorità. Nel protocollo d'intesa firmato con il governo si indica che i bonus, le indennità e gli anticipi di stipendio sospesi dalle misure di austerità per tre anni dal governo saranno gradualmente ripristinati all'inizio del prossimo anno. Il portavoce della piattaforma di protesta sindacale, Barka Michel, ha riconosciuto la "vittoria" dei lavoratori, suggerendo tuttavia di non dichiarare la fine della mobilitazione ma di "sospendere" con prudenza le manifestazioni in attesa di verificare gli effettivi cambiamenti concordati. "Siamo alla ricerca di un documento più vincolante (per il governo) che consenta ai lavoratori del settore pubblico di avere un tenore di vita accettabile", hanno spiegato i rappresentanti dei lavoratori. (Res)