Business news: economista iracheno Jaafar a "Nova", attese ripercussioni per scontro con Usa

- L'economista iracheno, Nabil Jaafar, ha lanciato l'allarme sulle possibili ripercussioni economiche per l'Iraq dallo scontro con gli Stati Uniti, che getterà un'ombra sul bilancio statale, sugli investimenti, sui ricavi in calo e per il costo delle materie prime che saranno più elevate, nonché per l'incapacità dello Stato di erogare stipendi pubblici e pensioni. Parlando in colloquio con "Agenzia Nova", l'economista non esclude che gli Stati Uniti possano congelare le entrate petrolifere irachene che passano attraverso la American Federal Bank in Iraq, così come la possibilità di bloccare gli investimenti dell'Iraq in buoni del tesoro statunitensi che ammontano a 32,7 miliardi di dollari e sospendere le altre attività dell'Iraq in banche e istituti finanziari Usa. Jaafar ha dichiarato che questo scontro include la possibilità "del crollo del tasso di cambio del dinaro iracheno a causa della scarsità di valute estere e della sospensione dell'asta della valuta per la Banca centrale irachena, che dipende dall'afflusso di petrolio in dollari". Tutte eventualità che "porteranno all'instabilità monetaria e all'aumento dei prezzi, oltre a un significativo calo delle riserve di liquidità irachena nella Banca centrale dell'Iraq". Il tutto, infatti, "dipende dal flusso di denaro derivante dal petrolio e quindi dall'erosione della capacità di difendere il tasso di cambio del dinaro". L'economista ha proseguito la sua analisi delle possibili ripercussioni economiche, aggiungendo che "il clima per gli investimenti in Iraq peggiorerà notevolmente e il paese diventerà un posto da evitare per gli investitori: molte società internazionali si asterranno dall'investire a causa dell'instabilità di sicurezza, politica ed economica che prevale nel paese". (Irb)