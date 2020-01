Business news: Tunisia, ambasciata Usa lancia iniziativa per promuovere commercio bilaterale

- L’ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi lancerà il 6 febbraio prossimo l’iniziativa “Prosper Africa”, volta a promuovere il commercio e gli investimenti tra gli Usa e i paesi del continente. Lo si legge in un comunicato della sede diplomatica, secondo cui il progetto verrà presentato in occasione di una conferenza organizzata dall'ambasciata e dalla Camera di commercio Usa in Tunisia alla presenza d’importanti rappresentanti del settore privato. Nel corso dell’evento sono previste riunioni d’affari con operatori economici dagli Stati Uniti e da tutta l’Africa. L’obiettivo è di “mettere il potenziale delle imprese private al servizio della prosperità e della creazione di posti di lavoro in Tunisia e in Africa” e di “identificare nuove opportunità commerciali e d’investimento”. (Tut)