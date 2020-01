Business news: Kuwait, produzione greggio Zona neutrale a 250 mila barili al giorno entro 2020

- La produzione di petrolio del Kuwait nella Zona neutrale che il paese condivide con l'Arabia Saudita dovrebbe raggiungere i 250 mila barili al giorno quando le operazioni riprenderanno alla fine dell'anno. È quanto affermato dal ministro del Petrolio del Kuwait, Khaled al Fadhel, il quale ha aggiunto che l'aumento della capacità produttiva nel settore petrolifero del paese non influenzerà il suo impegno a ridurre le quote di offerta in base all'accordo Opec+ sulla riduzione della produzione. (Res)