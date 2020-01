Business news: Marocco-Giappone, firmati a Rabat accordi per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati due accordi a margine della quinta commissione mista Marocco-Giappone tenutasi mercoledì a Rabat, sotto la copresidenza del delegato del ministro presso il ministro degli affari Esteri, della cooperazione africana, Mohcine Jazouli e del ministro di Stato giapponese Keisuke Suziki. Le intese completano il quadro giuridico che disciplina le relazioni economiche tra i due paesi e rafforzano gli investimenti giapponesi in Marocco. Il primo accordo, sulla promozione e protezione degli investimenti, mira a creare condizioni favorevoli per gli investimenti nel territorio di ciascun paese, al fine di promuovere le relazioni economiche e bilaterali. I due ministri hanno inoltre firmato un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale e le frodi. (Res)