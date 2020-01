Business news: Arabia Saudita-Kuwait, piano di sviluppo per giacimento di gas offshore Dorra

- L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno chiesto a una società di consulenza internazionale di studiare un piano di sviluppo per il giacimento di gas offshore di Dorra. In particolare, l'azienda studierà i volumi di produzione, le opzioni di stoccaggio e i costi di sviluppo per il sito. Dorra, che si trova nell'area suddivisa tra Arabia Saudita e Kuwait, nota anche come Zona Neutrale, ha una capacità stimata a 10-11 trilioni di piedi cubi di gas. (Res)