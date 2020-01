Business news: Qatar, venduti 170 milioni di dollari di buoni del Tesoro

- La Banca centrale del Qatar (Qcb) ha venduto all'asta 600 milioni di riyal (170 milioni di dollari) di buoni del Tesoro. Un totale di 300 milioni di riyal (85 milioni di dollari) di titoli a tre mesi sono stati piazzati a un interesse dell'1,53 per cento. Altri 200 milioni di riyal (56,6 milioni di dollari) di titoli a sei mesi sono stati venduti all'1,56 per cento. Infine, 100 milioni di riyal (28,3 milioni di dollari) di titoli a nove mesi sono stati venduti all'1,53 per cento. (Res)