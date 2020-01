Business News: Diga rinascita, ad Addis Abeba nuova riunione tripartita fra ministri di Etiopia, Egitto e Sudan

- Ha preso il via ad Addis Abeba la nuova riunione tripartita fra i ministri delle Risorse idriche di Etiopa, Egitto e Sudan per proseguire i colloqui sulla realizzazione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Nel corso dell'incontro, che è la prosecuzione dell'incontro avvenuto il mese scorso a Khartum, le tre parti saranno chiamate a discutere sulle questioni rimaste in sospeso, in vista della riunione finale prevista a Washington il prossimo 15 gennaio. Nel caso in cui un accordo finale non venisse raggiunto entro quella data, le parti invocheranno l'articolo 10 della Dichiarazione di principi del 2015 in base alla quale “se le parti coinvolte non riescono a risolvere la controversia attraverso colloqui o negoziati, possono chiedere la mediazione o sottoporre la questione ai loro capi di Stato o ai primi ministri”. (Res)