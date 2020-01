Business News: presidente gibutino Guelleh, relazione con Pechino ha prodotto risultati fruttuosi

- La relazione fra Gibuti e Cina si è sviluppata in profondità e ha prodotto risultati fruttuosi in vari campi. Lo ha affermato il presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh nel corso del suo incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel paese per una visita ufficiale. Guelleh ha ribadito che Gibuti ha sentimenti amichevoli nei confronti del popolo cinese e considera la Cina un amico sincero e partner indispensabile. Il presidente ha ringraziato il governo cinese e il popolo per la loro assistenza allo sviluppo economico e sociale di Gibuti. Wang ha affermato che Cina e Gibuti si rispettano, si sostengono e si aiutano a vicenda, e la loro collaborazione è diventata un modello di cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra paesi grandi e piccoli. "La Cina apprezza la partecipazione attiva di Gibuti alla cooperazione Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e considera Gibuti un buon amico, partner e fratello", ha sottolineato Wang. (Cip)