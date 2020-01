Business news: Cina, vendite iPhone Apple aumentate di oltre il 18 per cento a dicembre

- Le vendite dell'iPhone di Apple in Cina sono aumentate di oltre il 18 per cento su base annua a dicembre 2019, secondo i dati dell'Accademia cinese di informazione e comunicazione tecnologica. Nell'ultimo mese dell'ano i dati hanno mostrato che Apple ha spedito circa 3,2 milioni di telefoni in Cina, dato in aumento rispetto ai 2,7 milioni di un anno prima. Dopo un periodo di punta nel 2015, le vendite di iPhone in Cina sono rimaste stagnanti a causa di fattori tra cui cicli di aggiornamento più lunghi e concorrenza dei concorrenti cinesi. Per tutto il 2019, Apple ha offerto sconti e schemi di finanziamento volti ad aumentare le vendite in Cina. Nell'ultima chiamata degli utili dell'azienda, l'amministratore delegato, Tim Cook, ha suggerito che tali iniziative hanno avuto successo nell'attirare più consumatori cinesi. Apple dovrebbe pubblicare il prossimo rapporto finanziario trimestrale alla fine di gennaio. (Cip)