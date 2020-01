Business news: ministero Petrolio Iraq, esportati a dicembre oltre 103 milioni di barili da campi del sud

- Il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, ha affermato che i quantitativi totali di petrolio greggio esportato per il mese di dicembre dai giacimenti petroliferi nell'Iraq centrale e meridionale sono ammontati a oltre 103 milioni e barili. Il ministero del Petrolio di Baghdad ha presentato la statistica preliminare per le esportazioni di petrolio greggio e le entrate guadagnate nel mese di dicembre. L'ammontare delle esportazioni di greggio ha raggiunto oltre 106 milioni di barili, con ricavi superiori a 6 miliardi e 700 milioni di dollari. Per quanto riguarda i giacimenti di Kirkuk attraverso il porto di Ceyhan, i quantitativi esportati ammontano a 2 milioni di barili, mentre i quantitativi esportati in Giordania ammontano a 347 mila barili. (Irb)