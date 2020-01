Business news: Algeria, Italia terzo fornitore e secondo cliente del paese

- L'Italia si è piazzata al terzo posto tra i paesi fornitori dell'Algeria durante i primi undici mesi del 2019. Secondo i dati delle dogane algerine, il paese nordafricano ha importato dall’Italia 3,06 miliardi di dollari di merci, in calo del 9,59 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. La Cina si è classificata al primo posto con 7,11 miliardi di dollari tra i paesi esportatori in Algeria, seguita dalla Francia con 3,8 miliardi di dollari. Quanto ai paesi importatori, l’Italia è seconda con una quota pari a 4,3 miliardi di dollari, sempre per quanto riguarda il periodo gennaio-novembre 2019. Al primo posto figura sempre la Francia con 4,62 miliardi di importazioni di merci algerine, mentre la Spagna occupa il gradino più basso del podio con 3,58 miliardi di dollari. (Ala)