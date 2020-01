Business news: Arabia Saudita, attività banche straniere aumenterà del 21 per cento

- Con la licenza a operare concessa a Bank of China, il valore delle attività delle banche straniere in Arabia Saudita aumenterà del 21 per cento. In particolare, le attività delle banche straniere in Arabia Saudita raggiungeranno i 18,7 miliardi di miliardi di dollari, in aumento dai 15,5 precedenti la decisione di concedere la licenza all'istituto di credito cinese. (Res)