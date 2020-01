Business news: Arabia Saudita, governo concede licenza a Bank of China

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Arabia Saudita ha approvato la licenza che consente a Bank of China di aprire una propria filiale nel paese. Inoltre, l'esecutivo di Riad ha autorizzato il ministro delle Finanze, Mohammed al Jadaan, a decidere su qualsiasi richiesta successiva dell'istituto di credito cinese per aprire altre filiali in Arabia Saudita. Secondo i dati dell'Autorità monetaria dell'Arabia Saudita (Sama) sono attualmente 17 le banche straniere che operano nel paese. (Res)