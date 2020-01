Business news: stampa indiana, pronta bozza per privatizzazione compagnia aerea di bandiera

- Il governo indiano ha approvato una nuova bozza di invito alle manifestazioni di interesse per la compravendita della compagnia aerea di bandiera Air India. Lo riferisce il quotidiano economico-finanziario indiano “Livemint” sulla base di fonti governative. L’invito dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese. L’esecutivo, inoltre, potrebbe approvare a breve un ulteriore trasferimento del debito dell’azienda, che ammonta complessivamente a ‭600 miliardi di rupie (quasi 7,5 miliardi di euro), in una società di progetto (Spv), dove è già stata trasferita metà del debito. La bozza è stata discussa in una riunione alla quale hanno partecipato i ministri dell’Interno, Amit Shah, delle Finanze, Nirmala Sitharaman, del Commercio, Piyush Goyal, e dell’Aviazione civile Hardeep Singh Puri. Secondo la testata, non è ancora chiara la sorte dell’organico del gruppo, che impiega oltre 20 mila lavoratori tra casa madre e filiali. (Inn)