Business news: Pechino apre a compagnie straniere in produzione ed esplorazione petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina consentirà alle compagnie straniere di prendere parte all'esplorazione e alla produzione di petrolio e gas nel paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Cna" secondo cui il ministero delle risorse naturali ha affermato che le società straniere registrate in Cina con un patrimonio netto non inferiore a 300 milioni di yuan (43 milioni di dollari) potranno ottenere diritti di estrazione di petrolio e gas. La modifica ha luogo dal primo maggio e si applica anche alle società nazionali. "L'apertura sia alle imprese nazionali che a quelle straniere è un'importante misura di riforma", ha dichiarato il viceministro delle Risorse naturali, Ling Yueming, in una conferenza stampa. (Cip)