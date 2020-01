Business news: Cina, previsti tre miliardi di viaggi in occasione del Capodanno cinese

- Sono previsti tre miliardi di viaggi durante dal 10 gennaio al 18 febbraio per in occasione del Capodanno cinese o Festival di Primavera, leggermente in aumento rispetto a quello dello scorso anno. Lo ha annunciato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). È prevista una crescita dell'otto per cento nei viaggi in treno, un aumento dell'8,4 per cento nei viaggi aerei e un aumento del 9,6 per cento nei viaggi utilizzando vie di navigazione. Il periodo di 40 giorni è noto come "chunyun" in cinese. Il capodanno lunare cade il 25 gennaio di quest'anno, prima degli anni precedenti, il che rappresenta una sfida più grande per il sistema di trasporto poiché i viaggi di ritorno degli studenti universitari si sovrappongono alla corsa dei viaggi, spiega la stampa cinese. Oltre 300 milioni di biglietti del treno sono stati venduti in occasione del Festival di Primavera dopo l'inizio delle prevendite il 12 dicembre 2019, secondo il principale operatore ferroviario cinese. (Cip)