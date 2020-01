Business news: Cina, Gansu, commercio con paesi Bri aumentato del tre per cento sino a novembre 2019

- La provincia del Gansu nella Cina nord-occidentale ha visto il commercio con i paesi e le regioni della Nuova via della seta crescere del tre per cento su base annua a 18,66 miliardi di yuan (2,69 miliardi di dollari) nei primi undici mesi del 2019. Lo ha rivelato un rapporto sul lavoro provinciale. Secondo il documento, la cifra ha rappresentato il 54 per cento del volume totale del commercio estero della provincia. Il Gansu ha lanciato un piano per partecipare meglio alla costruzione della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e costruire un sistema economico hub con sviluppo di alta qualità del settore logistico nel 2019. (Cip)