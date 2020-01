Business news: Algeria, deficit commerciale in crescita del 48 per cento in un anno

- La bilancia commerciale dell’Algeria ha registrato un deficit di 5,75 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2019, in crescita del 48 per cento rispetto ai 3,88 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2018. Lo si apprende dalle cifre fornite oggi dalla direzione generale delle dogane. Le esportazioni algerine sono state pari a 32,62 miliardi di dollari nel periodo in esame, in calo del 14,44 per cento sui 38,12 miliardi di dollari dello scorso anno. Le importazioni, invece, hanno raggiunto quota 38,37 miliardi di dollari, con una diminuzione di 8,66 punti percentuali rispetto ai 42 miliardi di dollari del 2018. Tra gennaio e novembre, le esportazioni hanno assicurato la copertura dell’85,01 per cento delle importazioni, contro il 90,76 per cento dello stesso periodo dello scorso anno. Gli idrocarburi coprono il 92,76 per cento del volume complessivo delle esportazioni, con entrate per 30,25 miliardi di dollari, in calo del 14,65 per cento rispetto ai 35,45 miliardi di dollari del 2018. (Ala)