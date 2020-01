Business news: Imprese, Monti (Associazione Italia-Emirati) a “Nova”, Abu Dhabi di straordinaria importanza per noi

- A otto mesi dall’inizio di Expo 2020 Dubai, il Sistema Italia si sta preparando a cogliere l’opportunità del primo grande evento di questo genere organizzato in un paese arabo del Golfo e in generale del Medio Oriente. Le imprese italiane partono da una solida base, con un interscambio tra Italia ed Emirati intorno a 5,7 miliardi di euro e una tradizione consolidata di imprese presenti sul territorio emiratino. In un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, il nuovo presidente dell’Associazione Italia-Emirati, Riccardo Maria Monti, già presidente dell'Ice e di Italferr, oggi responsabile di Triboo, azienda leader in Italia nell'e-commmerce e digital marketing, delinea le prospettive economiche e di investimento per le imprese italiane nel paese del Golfo. “Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese di straordinaria importanza per l'Italia, sia perché rappresentano il più grande hub commerciale logistico e turistico della regione, sia per il decisivo ruolo guida che rivestono nell'incipiente processo di integrazione dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg)”, osserva Monti. “Parliamo di una regione che ha un reddito pro-capite da economia avanzata, demografia in costante crescita - sebbene costituita in maggioranza da espatriati - con una propensione al consumo molto simile agli Usa, un mix straordinariamente pregiato per il nostro export”, aggiunge. Parlando dei settori con maggiori opportunità di crescita nel prossimo futuro, il nuovo presidente dell’Associazione Italia-Emirati Arabi Monti osserva che oltre ai tradizionali prodotti dell'Italian style - moda, accessori e arredo - si potrebbero aggiungere “tutti i beni strumentali e le infrastrutture che dovranno allestire il processo di sviluppo della manifattura nel paese”. In merito al ruolo dell’Associazione, che da anni promuove lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni culturali ed economiche tra i due paesi, Monti ricorda: “L'Italia ha una presenza di grandi aziende inferiore rispetto ad altri player europei. Questo fa sì che il suo sistema necessiti di strumenti professionali cooperativi per consolidare e promuovere la presenza del Sistema Italia. La nostra Associazione può svolgere dunque un ruolo molto significativo e credibile in questo percorso di crescita”. (Sic)