Business news: ministro Energia Emirati, non prevediamo alcuna carenza petrolio

- Il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrouei, ha auspicato che non vi sia un ulteriore innalzamento della tensione tra Stati Uniti e Iran e ha dichiarato di non aspettarsi alcuna carenza negli approvvigionamenti di greggio. “Ora, il mercato del petrolio è ben fornito, direi”, ha detto Al Mazrouei. Il ministro dell'Energia degli Emirati ha quindi osservato: “Non prevediamo alcuna carenza negli approvvigionamenti di greggio, a meno che non vi sia un catastrofico innalzamento della tensione che non vediamo”. (Res)