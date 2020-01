Business news: Cina, settore aviazione civile cresciuto del 7,9 per cento nel 2019

- Il settore cinese dell'aviazione civile ha registrato una crescita costante nel 2019, conclusosi con 660 milioni di viaggi passeggeri l'anno, con un aumento del 7,9 per cento rispetto al 2018. Lo ha dichiarato Feng Zhenglin, capo dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac), durante una conferenza programmatica per il 2020. Il fatturato totale nel settore dei trasporti ha raggiunto 129,3 miliardi di tonnellate-chilometro, con un volume di merci e posta di 7,53 milioni di tonnellate, con incrementi rispettivamente del 7,1 e dell'1,9 per cento su base annua. Secondo la Caac, il trasporto aereo ha visto una trasformazione senza precedenti, aggiungendo rotte per 9.275 chilometri; il numero degli aeroporti è salito a 238. Anche la qualità del servizio è migliorata a livello nazionale, con un tasso di puntualità dell'81,65 per cento e un numero di voli aumentato del 5,57 per cento su base annua. I dati mostrano anche che il tasso medio di auto-check-in dei passeggeri domestici si attesta al 71,6 per cento in 37 dei 39 aeroporti che effettuano almeno dieci milioni di viaggi ogni anno. Il paese punta a espandere ulteriormente l'industria nel 2020, prevedendo una crescita annuale del fatturato totale dei trasporti, del numero di viaggi passeggeri e del volume di merci e posta rispettivamente del 7,5, del 7,6 e dell'1,3 per cento. (Cip)