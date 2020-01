Business news: gasdotto Cina-Asia, nel 2019 consegnati 48 miliardi di metri cubi di gas in territorio cinese

- Il gasdotto Cina-Asia centrale ha consegnato oltre 47,9 miliardi di metri cubi di gas naturale in Cina nel 2019, secondo quanto riferito da PetroChina West Pipeline Company. Il gasdotto parte dal confine tra Turkmenistan e Uzbekistan, attraversa l'Uzbekistan e il Kazakhstan e si collega al gasdotto cinese da ovest a est a Horgos, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Il primo gasdotto transnazionale cinese, con una lunghezza totale di 1.833 chilometri e una capacità di trasmissione del gas annua progettata di 60 miliardi di metri cubi all'anno, opera stabilmente da dieci anni, da quando è stato messo in funzione nel dicembre 2009. Al 31 dicembre 2019, 294,6 miliardi di metri cubi di gas naturale erano stati importati attraverso il gasdotto, a beneficio di oltre 500 milioni di persone in 27 province, comuni, regioni autonome e Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Le importazioni di gas naturale attraverso il gasdotto rappresentano oltre il 15 per cento del consumo totale della Cina nello stesso periodo. (Cip)