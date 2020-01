Business news: Italia-Cina, Ad Trip.com Group a “Nova”, produttiva cooperazione nel settore turistico

- Italia e Cina condividono una produttiva cooperazione nel settore turistico: lo afferma ad “Agenzia Nova” l’amministratrice delegata del fornitore cinese di servizi di viaggio Trip.com Group, Jane Sun. "Le partnership con gli uffici del turismo locale e con il governo, nonché con i nostri partner di settore, sono sempre state della massima importanza per il gruppo Trip.com”, aggiunge Sun, che cita come esempio la cooperazione con la Regione Sicilia, una fruttuosa ed estesa collaborazione con le controparti italiane. “Il 2020 è l’anno del turismo e della cultura tra Cina e Italia. Ci sono ampie opportunità per noi per lavorare insieme e favorire gli scambi tra le nostre due nazioni”, dichiara ancora l’Ad di Trip.com Group, che auspica un rafforzamento della collaborazione con i partner di tutto il settore dell'industria turistica italiana. (Liv)