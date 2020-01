Business news: Cina, vendite veicoli Nev in crescita del 5,1 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate nel 2019: 1,06 milioni di nuovi veicoli passeggeri sono stati venduti nel 2019 in termini di volume all'ingrosso, in crescita del 5,1 per cento rispetto al 2018. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei passeggeri automobilistici (Cpca). Ciò ha segnato una sostanziale decelerazione dal 2018, quando le vendite sono salite dell'88,5 per cento a 1,01 milioni di unità. A dicembre 2019, le vendite all'ingrosso di Nev in Cina sono aumentate del 73,5 per cento da novembre a 135.700 unità. Su base annua, le vendite sono diminuite del 15,1 per cento il mese scorso. (Cip)