Business news: Cina, governo rilascerà sul mercato carne di maiale prima e dopo le festività del Capodanno

- La Cina continuerà a immettere sul mercato carne di maiale congelata prima e dopo le vacanze del Capodanno cinese, per garantire un'offerta e prezzi stabili. Lo ha riferito la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). Dal 13 dicembre scorso sono state rilasciate circa 130 mila tonnellate di carne di maiale congelata e altre ventimila ne sono state attinte dalle riserve centrali. I governi locali hanno anche intensificato il rilascio di carne di maiale congelata, con oltre 90 mila tonnellate rilasciate o in arrivo sul mercato. Il rilascio di carne di maiale congelata dalle riserve fa parte degli sforzi della Cina per mantenere stabili l'offerta e i prezzi della carne base a seguito dello scoppio della peste suina africana che ha sconvolto il mercato. I dati ufficiali hanno mostrato che i prezzi della carne suina sono scesi del 5,6 per cento da novembre a dicembre, contribuendo a mantenere il livello di inflazione al consumo il mese scorso. (Cip)