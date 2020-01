Business news: India, Banca mondiale prevede crescita del cinque per cento nell’anno fiscale 2019-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del cinque per cento nell’anno fiscale 2019-2020, iniziato ad aprile, e del 5,8 per cento nel 2020-21. Lo prevede la Banca mondiale nell’ultimo rapporto “Global economic prospects”. Lo scorso giugno la stima per il 2019-20 era del 7,5 per cento. L’aspettativa di un rallentamento della crescita è attribuita alla persistente debolezza del credito da parte delle compagnie finanziarie non bancarie, che contribuisce all’indebolimento della domanda. A ciò si aggiungono i rischi connessi al riacutizzarsi delle tensioni geopolitiche regionali. L’organizzazione di Washington ha sottolineato che l’economia indiana ha subito una pronunciata decelerazione nel 2019, soprattutto a causa dei settori manifatturiero e agricolo, mentre alcuni segmenti dei servizi si sono giovati del sostegno della spesa pubblica. Il prodotto interno lordo è aumentato del cinque per cento nel trimestre aprile-giugno e del 4,5 per cento nel trimestre luglio-settembre, il tasso più basso dal 2013, un andamento che dovrebbe continuare anche nel secondo semestre. L’istituto ha espresso apprezzamento per l’impegno del governo di Nuova Delhi a eliminare gradualmente i sussidi al gas di petrolio liquefatti (Gpl). (Inn)