Business news: Iraq, produzione stabile a 4,46 milioni di barili di petrolio al giorno

- Le tensioni in corso in Iraq e nella regione non hanno avuto alcun impatto sulla produzione petrolifera irachena che si attesta a 4,46 milioni di barili al giorno. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Petrolio, Asem Jihad, in una nota. "Le operazioni di produzione ed esportazione del petrolio proseguono e non sono state influenzate dai recenti eventi", ha dichiarato Jihad. "La produzione media giornaliera ha raggiunto i 4 milioni e 460 mila barili al giorno, mentre le esportazioni hanno raggiunto i 3 milioni 450 mila barili al giorno", ha sottolineato il funzionario. L’uccisione del generale iraniano, Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana avvenuta lo scorso 3 gennaio nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, ha alzato la tensione ad un livello senza precedenti in Iraq, aumentando le preoccupazioni anche tra gli operatori del settore petrolifero. il ministero del Petrolio ha negato le voci ventilate dalla stampa locale sulla presunta fuga di alcuni dipendenti dell'azienda cinese Cnpc impiegati nel campo petrolifero West Qurna, nella parte meridionale del paese. Il direttore della compagnia cinese a Baghdad si è detto "sorpreso" dalla diffusione di queste notizie, sottolineando che i dipendenti della Cnpc "non hanno mai lasciato l'Iraq per qualsiasi ragione". (Irb)