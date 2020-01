Business news: Giappone, Toyota edificherò città sperimentale alimentata a idrogeno

- Il costruttore di automobili giapponese Toyota Motor Corp ha annunciato piani per l’edificazione del prototipo di una città ecosostenibile alimentata a idrogeno nel Giappone centrale. Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha presentato personalmente il progetto in occasione del Consumer Electronics Show a Las Vegas, negli Stati Uniti. La città sorgerà nella prefettura giapponese di Shizuoka, e ad abitarla saranno perlopiù dipendenti della casa automobilistica e di aziende partner e consociate. Battezzata “Woven City”, il complesso urbano sarà un ecosistema interamente interconnesso e alimentato di celle a combustibile. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel 2021, presso un sito di 175 ettari ai piedi del Monte Fuji; la popolazione iniziale sarà di circa 2mila persone. Sulle strade circoleranno veicoli autonomia a zero emissioni. (Git)