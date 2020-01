Business news: India, governo prevede crescita del cinque per cento nell’anno fiscale 2019-20

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del cinque per cento nell’anno fiscale 2019-20, iniziato ad aprile. Questa l’ultima stima ufficiale, pubblicata dall’Ufficio nazionale di statistica (Nso). La previsione è nettamente inferiore al dato di crescita del 2018-19, del 6,8 per cento. Il rallentamento è attribuito soprattutto al settore manifatturiero, che dovrebbe crescere solo del due per cento, dopo il 6,2 per cento dell’esercizio precedente. La decelerazione, tuttavia, interessa anche altri settori, dall’agricoltura all’edilizia all’elettricità. Altri comparti, dalle miniere alla difesa, invece, dovrebbero registrare un miglioramento. La stima governativa di crescita si allinea a quella della Reserve Bank of India (Rbi), la Banca centrale, corretta al ribasso, anch’essa al cinque per cento, nell’ultima riunione bimestrale del Comitato di politica monetaria, all’inizio di dicembre. (Inn)