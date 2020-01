Business news: nasce joint venture Geely e Mercedes-Benz sul marchio Smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Zhejiang Geely Holding Group e la casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz hanno annunciato l'istituzione di una joint venture per gestire e sviluppare il marchio Smart a livello globale. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la joint venture ha registrato un capitale di 5,4 miliardi di yuan (circa 777,5 milioni di dollari), con ciascuna parte che contribuisce per metà dell'importo. Con sede a Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, la joint venture consentirà alle due case automobilistiche di cooperare in ricerca e sviluppo, produzione e catene di fornitura per trasformare il marchio Smart in un produttore globale leader di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta. (Cip)