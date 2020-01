Iran: proteste a Teheran per abbattimento volo ucraino, cori contro ayatollah

- Proteste in corso a Teheran contro i Guardiani della rivoluzione islamica, dopo che le autorità dell'Iran hanno ammesso che il volo della Ukraine International Airlines 752 è stato centrato in settimana da un missile terra-aria. Sui social media sono stati pubblicati nelle ultime ore video e foto della manifestazione, i cui animatori chiedono ai Pasdaran di "vergognarsi e lasciare il paese". I dimostranti si sono raccolti di fronte ai cancelli dell'università Amir Kabir della capitale e hanno intonato anche slogan contro l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Rivoluzione islamica. Molti dei manifestanti hanno portato con loro anche immagini del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica ucciso lo scorso 3 gennaio in un raid degli Stati Uniti a Baghdad. Delle proteste ha parlato anche l'agenzia di stampa semi-ufficiale "Fars". (segue) (Res)