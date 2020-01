Iran: proteste a Teheran per abbattimento volo ucraino, cori contro ayatollah (2)

- Oggi il presidente iraniano Hassan Rohani ha promesso che le indagini relative allo schianto del Boeing 737 della Ukraine International Airlines, precipitato nella notte tra il 7 e l’8 gennaio in Iran dopo essere stato abbattuto per errore dalle forze armate del paese, continueranno. “Offro le mie più sincere e sentite condoglianze ai parenti delle vittime per questo errore imperdonabile”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando la necessità di rafforzare l’efficienza e l’affidabilità del sistema per la difesa aerea nazionale correggendone i difetti. “Dobbiamo prendere tutti i provvedimenti necessari affinché non accada più nulla del genere”, ha aggiunto Rohani, che nella mattinata di oggi ha confermato che sono stati “dei missili purtroppo lanciati per errore a causare l’orribile incidente dell’aereo ucraino e la morte di 176 persone innocenti”. Secondo quanto affermato dallo Stato maggiore iraniano, il Boeing 737 sarebbe stato scambiato per un aereo nemico in un momento in cui ci si attendeva una risposta da parte degli Stati Uniti agli attacchi contro le basi militari di al Asad ed Erbil, in Iraq. “Le Forze armate si trovavano in uno stato di massima allerta a fronte del traffico aereo senza precedenti in tutta la regione e di alcune precedenti dichiarazioni degli Stati Uniti, che avevano parlato di colpire una serie di nuovi bersagli in Iran”, si legge in un comunicato dello Stato maggiore. (Res)