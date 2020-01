Rieti: anziano ferito in incidente agricolo a Posta, elitrasportato a Roma

- Un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio nel comune di Posta, in località Cumulata di Leonessa, in seguito ad un incidente agricolo mentre era alla guida del suo trattore. A dare l'allarme è stata la moglie presente in zonaSul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo immediatamente in sicurezza l'automezzo e i sanitari del 118, che nel mentre avevano allertato anche l'elisoccorso regionale 'Pegaso', ne hanno stabilizzato le condizioni. Individuata a quel punto dai Vigili del Fuoco una zona adatta all'atterraggio dell'elicottero, il ferito è stato consegnato all'equipaggio e al medico di bordo, per il successivo trasporto all'ospedale Gemelli a Roma. Presenti in posto per i rilievi del caso i Carabinieri della locale stazione oltre ai Carabinieri Forestali di Cittareale. (Rer)