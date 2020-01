Business news: Cina, vendite veicoli Nev di Byd diminuite del 7,4 per cento nel 2019

- Il principale produttore cinese di veicoli a propulsione alternativa (Nev), Byd, ha dichiarato che le sue vendite sono diminuite del 7,4 per cento su base annua a 229.506 unità nel 2019. In un deposito alla Borsa di Shenzhen, Byd ha riferito che le vendite di veicoli puramente elettrici sono aumentate di circa il 42,5 per cento su base annua a 147.185 unità, mentre le vendite di veicoli elettrici ibridi plug-in sono crollate del 41,8 per cento a 72.168 unità. Nel medesimo periodo, le vendite di Nev commerciali sono diminuite del 50,9 per cento a 10.153 unità. Byd ha previsto in ottobre che il suo utile netto per tutto il 2019 diminuirà dal 36 al 43 per cento, tra 1,58 miliardi di yuan (227 milioni di dollari) e 1,77 miliardi di yuan (oltre 253 milioni di dollari). Byd prevede anche che le vendite di Nev nel quarto trimestre mancheranno le previsioni per l'effetto combinato della debole domanda automobilistica, dei sussidi ridotti e della forte concorrenza dei veicoli a benzina. (Cip)