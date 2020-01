Business news: Cina, Realme punta a consegnare 50 milioni di smartphone nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di smartphone Realme ha consegnato 25 milioni di telefoni nel 2019 e spera di consegnarne 50 milioni nel 2020. Lo ha dichiarato la società in occasione di un evento per l'annuncio del suo primo dispositivo di quinta generazione, l'X50 5G. Il dispositivo ha un prezzo di circa 2.499 yuan (oltre 359 dollari) per la variante più economica, che si posiziona nella fascia media tra i prodotti a basso costo recentemente immessi sul mercato da marchi cinesi. Chase Qi, presidente del marketing globale di Realme, ha affermato che si aspetta che molti consumatori aggiorneranno i loro telefoni con il miglioramento delle reti 5G. Il dirigente ha anche detto che la società si concentrerà sulla vendita in Europa e Medio Oriente quest'anno. (Cip)