Business news: Dupont investirà 28 milioni di dollari in Corea del Sud

- La Corea del Sud ha annunciato il 9 gennaio che DuPont de Nemours Inc – conglomerato statunitense della chimica nato nel 2017 dalla fusione tra Dow Chemical e DuPont – investirà 28 milioni di dollari nel paese asiatico per avviarvi entro il 2021 la produzione di fotoresist e altri materiali per la produzione di microchip e componenti elettronici. L’operazione di DuPont dovrebbe aiutare la Corea del Sud a ridurre la propria dipendenza dal Giappone per i materiali necessari alla cruciale industria dei semiconduttori. Il mese scorso il Giappone ha revocato i vincoli alle esportazioni di fotoresist verso la Corea del Sud, ma ha confermato quelli che gravano su altri materiali per il settore tecnologico; i vincoli all’export sono l’esito delle rinnovate dispute di carattere storico tra i due vicini asiatici. (Git)