Business news: Cina, in costruzione prima nave di pattuglia da oltre diecimila tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima nave di pattuglia marittima della Cina con una stazza superiore a diecimila tonnellate è in costruzione e sarà gestita su commissione dalla Guangdong Maritime Safety Administration, secondo quanto riferito da funzionari dell'amministrazione. Progettata dalla China State Shipbuilding Corporation Limited, la nave, con una lunghezza di 165 metri e una stazza di 10.700 tonnellate, sarà la nave da pattugliamento marittima più grande e meglio equipaggiata della Cina. La nave può trasportare più tipi di elicotteri ed è in grado di effettuare pattuglie tra zone e missioni di ricerca e salvataggio in condizioni di mare agitato. Come nave ammiraglia della Cina per pattugliamento, ricerca e salvataggio in alto mare, la nave promuoverà notevolmente la sicurezza marittima nella zona della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao, hanno spiegato i funzionari. La Cina ha ora cinque navi di pattuglia marittime con dimensioni superiori a mille tonnellate. (Cip)