Business news: Cina-Usa, vicepremier Liu firmerà accordo di Fase uno a Washington la prossima settimana

- Il ministero del Commercio cinese ha confermato ufficialmente che il vicepremier Liu He si recherà a Washington per firmare l'accordo commerciale di Fase Uno dal 13 al 15 gennaio. Entrambe le parti restano in stretta comunicazione su particolari accordi in materia di firma, ha affermato il ministero. (Cip)