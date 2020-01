Business news: Hong Kong, infrastruttura stradale ha subito danni per oltre 8 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infrastruttura stradale di Hong Kong ha subito danni e perdite per oltre 8 milioni di dollari. Lo ha riferito un rapporto del segretario per i Trasporti e l'edilizia abitativa di Hong Kong, Chen Fan. Il rapporto ha sottolineato che da giugno a dicembre 740 gruppi di semafori sono stati distrutti dai manifestanti, 52.800 metri di ringhiere e 21.800 metri quadrati di sentieri sono stati rimossi. Chen ha sottolineato: "I manifestanti hanno sabotato le infrastrutture di sicurezza stradale, bloccato le strade e paralizzato il traffico. Questo comportamento non riguarda solo le operazioni di trasporto pubblico, causa problemi ai passeggeri, ma rappresenta anche una potenziale minaccia per gli utenti della strada". Secondo il rapporto, le aree più danneggiate sono Yau Ma Tei e Mong Kok. (Cip)