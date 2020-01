Regionali: Berlusconi, vittoria centrodestra sarebbe "ciclone per la nazione" (3)

- E tuttavia, il cavaliere ritiene che "sarebbe riduttivo pensare alle elezioni come a un grande sondaggio per il governo nazionale". Certo è "importante pensare che potrebbero cambiare la qualità della vita in Emilia-Romagna, che per 70 anni ha portato al potere solo uomini della sinistra, con le funzioni pubbliche assegnate solo a una stretta cerchia, oppure ai loro familiari e amici". Mentre, ha concluso, quando vince il centrodestra, "noi cerchiamo sempre di assegnare" le funzioni a "chi ha le migliori qualità". (Rin)