Commercio Roma: Bordoni (Lega), tolti i regolari arrivano gli abusivi

- "Tolti i regolari arrivano gli abusivi. Non poteva essere diversamente". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni allegando anche le foto dei commercianti irregolari che si posiziuonano al posto degli urtisti. "La Raggi inflessibile tutore dell'ordine questa mattina ha fatto sgomberare con l'ausilio della forza pubblica i commercianti muniti di licenze storiche (c.d. Urtisti) per condurre una guerra al Commercio che ha privato delle loro postazioni i lavoratori del Centro Storico salvo poi lasciare il campo libero all'abusivismo che continua a dettare legge nella Capitale sotto gli occhi incuranti e disinteressati del nostro sindaco sceriffo. Estate come inverno - continua Bordoni - il fenomeno è cresciuto e diventa piuttosto imbarazzante passeggiare a Fontana di Trevi ripulita dalla Raggi per assistere ad una situazione fuori controllo. Bisogna fare lo slalom tra i teloni dove viene venduta merce contraffatta senza neanche un vigile che effettui controlli. Non si possono lasciare i padri di famiglia a casa e gli ambulanti irregolari che delinquono frodando il Commercio regolare". (Com)