Business news: presidente filippino firma legge di bilancio, budget di spesa in aumento del 12 per cento

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha firmato la legge di bilancio per il 2020. Il budget complessivo si attesta sui 79.97 miliardi di dollari, con un budget di spesa superiore del 12 per cento rispetto a quello dello scorso anno. In particolare, riferisce la stampa locale, il 38 per cento sarà destinato a istruzione, salute, settore abitativo e welfare sociale; il 29 per cento a infrastrutture, turismo, commercio, creazione di posti di lavoro e agricoltura; l’11 per ceto al pagamento del debito. Il governo punta quest’anno a una crescita economica del 6,5-7,5 per cento. (Fim)