Business news: Cina, Amministrazione fiscale, ulteriori tagli alle tasse nel 2020

- La Cina prenderà ulteriori provvedimenti nel 2020 per consolidare ed espandere i suoi risultati nella riduzione delle tasse. Lo ha annunciato l'Amministrazione fiscale dello Stato cinese. Saranno compiuti ulteriori sforzi per ottimizzare il contesto economico tributario, migliorare l'efficienza dell'amministrazione e approfondire la cooperazione fiscale internazionale, ha reso noto l'Autorità sul suo sito web dopo la conferenza programmatica. Nel 2019, la Cina ha introdotto tagli fiscali senza precedenti: i tagli hanno superato complessivamente i duemila miliardi di yuan (circa 287 miliardi di dollari), rappresentando oltre il due per cento del prodotto interno lordo. Wang Jun, capo dell'Amministrazione, ha spiegato che le riduzioni delle tasse hanno effettivamente stimolato la vitalità delle entità di mercato e aumentato la fiducia nello sviluppo economico. "Con l'approfondimento della riforma dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare, l'aumento netto medio mensile del numero di entità contribuenti è arrivato a 88.800, quasi il doppio rispetto a prima della riforma", ha affermato. (Cip)