Sanità: Gallera, somministrate oltre 20mila vaccinazioni contro Meningococco C nel basso Sebino e nel Grumello (2)

- "In pochi giorni abbiamo aperto 14 ambulatori straordinari - ha spiegato Gallera - siamo arrivati nelle scuole, senza chiuderle, e arriveremo in 25 aziende. Sono positivamente colpito dal senso di responsabilità di molti amministratori locali, degli imprenditori che hanno messo a disposizione spazi e strutture per le vaccinazioni ai propri dipendenti, dei cittadini che hanno compreso l'importanza della vaccinazione quale strumento preferenziale di difesa". "In pochissimo tempo - ha commentato il direttore generale dell'ATS di Bergamo Massimo Giupponi - abbiamo raggiunto il 50 per cento del target di cittadini nell'area bergamasca. Dopo aver avviato l'intervento di vaccinazione nelle scuole parte, ora quello nelle aziende con più di 30 dipendenti". "Ci siamo attivati immediatamente - ha concluso il direttore generale dell'ATS di Brescia Claudio Sileo - con il contributo di Asst Franciacorta abbiamo effettuato 8.000 vaccinazioni presso i centri vaccinali e dall'8 gennaio presso gli studi di tutti i MMG e PLS che hanno prontamente aderito. È stata una straordinaria mobilitazione del sistema di Welfare, dalla Sanità ai Sindaci al volontariato, esempio di una comunità che ha lavorato in squadra per un obiettivo comune". (com)