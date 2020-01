Giustizia: Bonafede su prescrizione, testo "lodo Conte" tra due settimane in Cdm, Italia viva resta contraria (2)

- Lo stop è arrivato però proprio dal capogruppo dei senatori di Italia viva Davide Faraone per il quale la nuova proposta è un "nuovo pasticcio" perché "saremmo al paradosso che chi, prima della riforma Bonafede, era assolto in appello, dopo una condanna in primo grado, sarebbe stato sottoposto ad un processo infinito e chi invece era giudicato innocente in primo grado e poi condannato in appello, con questa nuova proposta avrebbe visto prescrivere il suo reato". Per Italia viva occorre in sintesi abbattere "il totem giustizialista dell’abolizione della prescrizione come cura dei mali del nostro sistema giudiziario" e lavorare piuttosto sull'accorciamento dei tempi dei processi. (segue) (Rin)