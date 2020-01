Inps: M5s, inaccettabili accuse contro Tridico, suo lavoro prezioso per riorganizzazione Istituto

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera si schierano in difesa del presidente dell'Inps e in una nota denunciano: "Ancora una volta ci troviamo a leggere sui mezzi di stampa e poi anche in comunicati firmati da esponenti della Lega gravi accuse nei confronti del presidente dell'Inps Pasquale Tridico. È inaccettabile. Il suo processo di riorganizzazione dell'Istituto, sempre trasparente e partecipato, deve aver sicuramente indispettito qualcuno che si considerava intoccabile mettendo in moto una macchina del fango che diffonde falsità sulla persona del presidente". (segue) (Com)