Inps: M5s, inaccettabili accuse contro Tridico, suo lavoro prezioso per riorganizzazione Istituto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come il professor Tridico ha più volte precisato - spiegano i deputati M5s - le grandi novità della sua amministrazione sono diverse: affidarsi a una commissione di tre professori universitari per l'individuazione dei titolari degli incarichi. Le loro valutazioni sono state fatte considerando le competenze dei vari dirigenti. Si sono eliminati progetti di studio al posto di direzioni operative. L'obiettivo è stato sempre quello di dare a tutte le sedi territoriali, anche quelle più periferiche, un organico appropriato e soprattutto dare sedi operative a dirigenti che non ce l'avevano mai avuta o non avevano mai lasciato la capitale, promuovendo una rotazione generalizzata come suggerito da Anac e dal regolamento Anti corruzione. I poteri di cui è dotato il presidente dell'Inps, a norma di legge, in attesa del completamento della governance, sono i poteri del Cda". (segue) (Com)